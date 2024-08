Luiz Maurício quebra recorde sul-americano e vai à final olímpica do lançamento de dardo

O brasileiro Luiz Maurício avançou à final do lançamento de dardo dos Jogos Olímpicos de Paris com a sexta melhor marca na classificação geral nas semifinais disputadas nesta terça-feira (6), com direito a quebra de recorde sul-americano.

Em sua terceira tentativa, Luiz conseguiu um lançamento de 85,91 metros e superou os 85,57m que ele mesmo havia estabelecido no Troféu Brasil de Atletismo 2024. A marca também ficou acima do índice mínimo de 84,00 metros para ir à final olímpica.

Pedro Henrique Nunes, o outro representante do Brasil na prova, não conseguiu classificar e ficou em 19º no geral, com a marca de 79,46m. O líder foi o indiano Neeraj Chopra, que lançou o dardo a 89,34m.