Grego Miltiadis Tentoglou é bicampeão olímpico no salto em distância

O grego Miltiadis Tentoglou confirmou seu grande favoritismo e conquistou o bicampeonato olímpico no salto em distância, nesta terça-feira (6) nos Jogos de Paris-2024, consagrando-se como a principal estrela da sua modalidade.

Tentoglou, de 26 anos, venceu a prova saltando uma distância de 8,48 metros no Stade de France, em Saint-Denis, e repetiu, assim, o ouro conquistado em Tóquio-2020.

Ele sobe ao lugar mais alto do pódio ao lado do jamaicano Wayne Pinnock, que ficou com a medalha de prata ao atingir a marca de 8,36m e do jovem italiano Mattia Furlani, de 19 anos, com o bronze (8,34 m).