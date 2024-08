Autoridades palestinas anunciam oito mortes em operações israelenses na Cisjordânia

As autoridades palestinas anunciaram que oito pessoas morreram nesta terça-feira em duas operações israelenses na Cisjordânia ocupada.

Quatro pessoas faleceram na região de Jenin, no norte, e quatro no distrito de Tubas, no nordeste, em duas operações efetuadas pelo Exército israelense durante a madrugada, informaram o Crescente Vermelho Palestino e o Ministério da Saúde em Ramallah.

O Exército israelense afirmou que atacou "células terroristas armadas" na região de Jenin, sem revelar detalhes sobre o número de vítimas.