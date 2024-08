Vietnã: bilionário acusado de fraude é condenado a 21 anos de prisão

Em abril, a magnata do ramo imobiliário Truong My Lan, 67, foi condenada à morte pelo que foi considerado o maior caso de fraude na história do Vietnã. Ela foi presa em 2022 e acusada de subornar funcionários públicos, violar regulações e desviar dinheiro do Saigon Commercial Bank (SCB). Segundo os promotores, os danos causados pelo esquema somam US$ 27 bilhões (R$ 136 bilhões), valor que é equivalente a 6% do PIB do Vietnã no ano em que Lan foi detida.