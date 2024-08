Presidente turco denuncia 'fascismo' das redes sociais sobre palestinos

A Turquia bloqueou nesta terça-feira o acesso a rede social sem dar explicações. Com sua mensagem, o chefe de Estado pareceu confirmar as motivações desta decisão.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciou nesta segunda-feira o "fascismo" das redes sociais que, segundo ele, não "toleram fotos dos mártires palestinos" sem censurá-las, no quarto dia de bloqueio do Instagram em seu país.

"Estas empresas declararam guerra à gloriosa resistência e aos heróis do povo palestino no mundo virtual. As vemos agir como uma máfia cada vez que seus interesses estão em jogo", prosseguiu.

"Isto não é novo. Já as vimos agir com um padrão duplo quanto se tratava de Turquia (...) A mentira e as provocações se tornaram a marca destas plataformas", afirmou.

Segundo Erdogan, estas companhias "respeitam as normas nos Estados Unidos e Europa, mas as descumpriram conscientemente quando em relação a combater os conteúdos criminosos na Turquia".