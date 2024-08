Lula reúne-se com presidente do Chile e participa de Fórum Empresarial em Santiago

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre extensa agenda nesta segunda-feira, 5, em Santiago, Chile. Com compromissos previstos até terça-feira na capital chilena, Lula começa a viagem com oferenda floral no monumento do libertador general Bernardo O'Higgins.

Depois, tem uma série de reuniões com o presidente do Chile, Gabriel Boric, com assinatura de atos e declaração à imprensa.

Conforme previsto pelo Itamaraty, Lula vai se encontrar com o CEO da Latam, Roberto Alvo, e encerra os compromissos de segunda no encerramento do Fórum Empresarial Chile-Brasil.