Japão comemora ouro de Lyles, o 'otaku mais rápido da humanidade'

Campeão no domingo dos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o americano Noah Lyles viu como seu sucesso também foi comemorado no Japão, especialmente por sua celebração reproduzindo um gesto do célebre mangá "Dragon Ball".

No passado, já havia realizado esse gesto após várias vitórias e o 'showman' do atletismo decidiu reproduzi-lo depois da vitória mais importante de sua carreira, na qual se impôs por apenas cinco milésimos de segundo para o jamaicano Kishane Thompson, com quem terminou igualado em 9.79.

Com uma bandeira americana nas costas, Lyles imitou o gesto do ataque "kamehameha" do célebre mangá e anime "Dragon Ball", que consiste em realizar uma potente explosão de energia com suas mãos.