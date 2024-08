Italiana leva ouro na trave; Rebeca e Biles ficam fora do pódio

A italiana Alice D'Amato surpreendeu nesta segunda-feira (5) e ficou com a medalha de ouro na trave da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris, com a brasileira Rebeca Andrade em quarto e a americana Simone Biles em quinto, fora do pódio.

D'Amato, de 21 anos, foi a mais sólida numa disputa em que várias participantes, como a própria Biles, caíram da trave, e conseguiu uma nota de 14,366, à frente da chinesa Zhou Yaqin (14,100), que ficou com a prata, e a também italiana Manila Esposito (14,000), medalha de bronze.

Rebeca (13,933) por pouco não subiu ao pódio, mas ainda tem chances de ganhar mais uma medalha na final do solo, que será disputada também nesta segunda-feira.