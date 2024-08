Havaí: indenização por danos de incêndio que matou mais de 100 pessoas deve chegar a U$ 4 bi

Próximo ao aniversário de um ano da tragédia, um acordo no valor de U$ 4 bilhões (cerca de R$ 23,1 bilhões) foi anunciado para encerrar centenas de processos judiciais relacionados aos incêndios florestais na ilha de Maui, no Havaí (EUA). A medida foi comunicada pelo governador do Estado, Josh Green, na última sexta-feira, 3, segundo noticiou a CNN. Pronunciamento do gabinete de Green diz que o acordo foi alcançado após quatro meses de negociação entre os réus e os advogados que representam as vítimas.

Estão entre os réus do caso o Estado do Havaí, o Distrito de Maui, a empresa de eletricidade Hawaiian Electric e uma companhia de telecomunicações. O pagamento do acordo de indenização depende agora da aprovação judicial do acordo e, no caso da contribuição do Estado do Havaí, da legislatura estadual.

É esperado que os pagamentos tenham início na metade de 2025, beneficiando cerca de 2.200 partes afetadas e resolvendo 450 processos - protocolados por indivíduos, empresas e companhias de seguro. "Nas próximas semanas, vamos fornecer um relatório mais detalhado dos custos e de quando os recursos estarão disponíveis para os sobreviventes e suas famílias", diz o governador, Josh Green, no comunicado.