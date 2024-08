Defesa de Israel informa que matou mais um comandante importante do Hezbollah

As Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram que conduziram um ataque no sul do Líbano, na região de Ebba, e eliminaram um dos comandantes líderes do Hezbollah Ali Jamal Aldin Jawad.

"A sua eliminação degrada significativamente as capacidades da organização terrorista Hezbollah para promover e realizar atividades terroristas do sul do Líbano contra o norte de Israel", afirmou o IDF em seu canal do Telegram.