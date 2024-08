Coreia do Norte: Kim Jong-un entrega 250 lançadores de mísseis com capacidade nuclear

A Coreia do Norte realizou uma cerimônia no domingo, 4, para marcar a entrega de 250 lançadores de mísseis com capacidade nuclear. O evento contou com a presença do ditador Kim Jong-un, que determinou a constante expansão do programa nuclear de seu exército para "contrapor às ameaças percebidas dos EUA", segundo informou a mídia estatal norte-coreana nesta segunda-feira, 5.

As preocupações com o programa nuclear de Kim Jong-un cresceram à medida que ele demonstrou a intenção de implantar armas nucleares de campo de batalha ao longo da fronteira do Norte com a Coreia do Sul, e autorizou seu exército a responder com ataques nucleares preventivos se perceber a liderança sob ameaça.

A estatal Agência Central de Notícias da Coreia informou que os lançadores foram recém-produzidos pelas fábricas de munições do país e projetados para disparar mísseis balísticos "táticos", um termo que descreve sistemas capazes de entregar armas nucleares de menor rendimento. No evento, realizado em Pyongyang, Kim Jong-un disse que os novos lançadores dariam às suas unidades de linha de frente um poder de fogo "esmagador" sobre a Coreia do Sul, e tornariam a operação de armas nucleares táticas mais práticas e eficientes.