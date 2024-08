Com sede de revanche, Brasil enfrenta República Dominicana nas quartas do vôlei feminino em Paris

Para isso, o time do técnico Zé Roberto Guimarães terá que vingar a derrota sofrida para as dominicanas na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no ano passado.

Por enquanto, o Brasil mostrou um desempenho muito melhor na capital francesa.

A equipe terminou como líder do Grupo B, com três vitórias inapeláveis sobre Quênia, Japão e Polônia, sem perder um único set. Já as dominicanas avançaram entre as melhores terceiras colocadas, depois de saírem com uma vitória e duas derrotas no Grupo C.

- EUA ou Polônia na semifinal -