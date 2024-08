CBF vai ao TAS para ter Marta na semifinal olímpica contra a Espanha

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entrou com um recurso nesta segunda-feira (5) no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para tentar ter a atacante Marta na semifinal do torneio olímpico de futebol feminino dos Jogos de Paris, que o Brasil joga amanhã, contra a Espanha.

Em comunicado, a CBF informou que "pede a desclassificação da punição imposta pela Fifa de falta grave, que deu duas partidas de suspensão para a atleta, por conduta antidesportiva".

A CBF afirma que recorreu ao TAS ao se esgotarem todos os recursos disciplinares na Fifa, depois de ter entrado com um pedido de efeito suspensivo no Comitê Disciplinar da entidade máxima do futebol para "reverter a exagerada sanção" e poder contar com Marta no jogo contra a Espanha.