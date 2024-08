Ucrânia recebe primeiros caças F-16 para enfrentar a Rússia

O anúncio, que provavelmente será bem recebido por muitos, ocorre no momento em que as forças de Kiev estão lutando para conter o avanço das tropas russas nas últimas semanas.

No entanto, Zelensky alertou imediatamente que seriam necessárias mais aeronaves: "Nossos parceiros sabem que o número de F-16s que temos na Ucrânia, o número de pilotos que já foram treinados, não é suficiente", declarou.

Nos últimos meses e em meio à campanha aérea russa, o presidente colocou a necessidade de melhorar as defesas aéreas no topo de sua agenda. Ele afirmou em uma entrevista à AFP em maio que a Ucrânia precisa de quase 130 F-16s para garantir a paridade com o poder aéreo russo.

No entanto, os parceiros de Kiev prometeram enviar menos de 100 F-16 até o momento, e a maioria provavelmente chegará ao longo de vários anos, após um considerável treinamento de pilotos.

Os recentes ataques às bases aéreas ucranianas também colocam em dúvida a capacidade de Kiev de proteger essas aeronaves bilionárias dos ataques russos.