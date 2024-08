Temor de conflito regional aumenta e países recomendam saída do Líbano

Após as recomendações dos Estados Unidos e do Reino Unido, a França pediu neste domingo (4) a seus cidadãos que abandonem o Líbano imediatamente, diante do temor de uma escalada militar entre o Irã e seus aliados e Israel, depois do assassinato do líder do Hamas e do comandante militar do Hezbollah. Nas últimas horas, um ataque com faca deixou dois mortos em um subúrbio de Tel Aviv e o movimento libanês Hezbollah lançou dezenas de foguetes contra o norte de Israel, em sua maioria interceptados pelo sistema antiaéreo israelense. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Irã, o movimento islamista palestino Hamas e o Hezbollah acusaram Israel pela morte, na quarta-feira, do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em um imóvel da Guarda Revolucionária em Teerã.

Israel não comentou o assassinato, que aconteceu poucas horas depois de um bombardeio - este sim reivindicado pelo Estado hebreu - que matou o comandante militar do grupo libanês, Fuad Shukr, perto de Beirute na terça-feira. O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, ameaçou Israel com um "castigo severo" e o líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, citou uma "resposta inevitável". O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país "está em um nível elevado de preparação para qualquer cenário, tanto defensivo como ofensivo".

O governo dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, anunciou na sexta-feira um reforço de seu dispositivo militar no Oriente Médio para, entre outras coisas, "aumentar o apoio à defensa de Israel". - "O mais rápido possível" - A guerra em Gaza, iniciada em 7 de outubro pelo ataque do Hamas contra o território israelense, provocou hostilidades entre Israel e os movimentos armados vinculados ao Irã na Síria, Líbano, Iraque e Iêmen.

Diante de um temor de agravamento do cenário, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, França e Jordânia pediram nos últimos dias a seus cidadãos que abandonem imediatamente o Líbano. O Ministério das Relações Exteriores da França pediu neste domingo aos franceses que deixem o Líbano "o mais rápido possível" e "abandonem temporariamente" o Irã. O Canadá, que recomendou no final de junho que seus cidadãos partissem do Líbano, fez um apelo no sábado para que os canadenses "evitem viagens a Israel".

Várias companhias aéreas suspenderam temporariamente os voos para Beirute, como Lufthansa, Air France e Transavia. A Kuwait Airways interromperá os voos a partir de segunda-feira e a Qatar Airways cancelou os voos noturnos para Beirute até segunda-feira. A Lufthansa também suspendeu os voos para Tel Aviv até 8 de agosto. Desde o início do conflito, o Hezbollah troca tiros de maneira quase diária com o Exército israelense ao longo da fronteira israelense-libanesa. A morte de Shukr aumentou ainda mais a tensão.

No sábado à noite, o Hezbollah anunciou que disparou dezenas de foguetes pela primeira vez contra a cidade de Beit Hillel, norte de Israel. O Exército israelense respondeu com bombardeios no sul do Líbano. A representação do Irã na ONU afirmou esperar que o Hezbollah ataque o território israelense "em profundidade" e que não se limite a alvos militares. - Dezesseis mortos em Gaza -