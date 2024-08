Protestos da extrema direita afetam investigação de outros crimes, alerta polícia britânica

A polícia do Reino Unido alertou neste domingo, 4, que, devido aos esforços para lidar com a violência que eclodiu em várias cidades e vilas após um ataque de esfaqueamento em uma aula de dança, resultando em três meninas mortas e várias feridas, outros crimes podem não ser investigados completamente. O alerta vem um dia depois de dezenas de pessoas serem presas quando ativistas de extrema direita se confrontaram com manifestantes antirracistas em várias partes do Reino Unido, incluindo Belfast, Liverpool e Bristol, com violência registrada em diversos locais. A polícia indica que mais prisões podem ocorrer conforme analisam imagens de circuito fechado de televisão, redes sociais e câmeras corporais. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em apenas um incidente no sábado, a Polícia de Merseyside afirmou que cerca de 300 pessoas estavam envolvidas em ações violentas em Liverpool, que resultaram em um incêndio em uma instalação comunitária.

O Spellow Lane Library Hub, inaugurado no ano passado visando oferecer suporte a uma das comunidades mais carentes do país, sofreu danos severos. A polícia disse que os manifestantes tentaram impedir os bombeiros de acessar o incêndio, lançando um projétil contra o caminhão de bombeiros e quebrando a janela traseira da cabine. Encontros adicionais estão agendados para este domingo, e a polícia prosseguirá com uma operação de segurança, mobilizando milhares de oficiais para as ruas, incluindo policiais com equipamento de choque. A polícia expandiu o número de celas de prisão e está empregando tecnologia de vigilância e reconhecimento facial. "Estamos vendo oficiais sendo retirados da polícia do dia a dia", disse Tiffany Lynch da Federação de Polícia da Inglaterra e do País de Gales à BBC. "Mas enquanto isso acontece, as comunidades lá fora que estão tendo incidentes contra elas, sendo vítimas de crimes. Infelizmente, seus crimes não estão sendo investigados."

Este cenário no Reino Unido eclodiu no início desta semana, em protesto a um esfaqueamento contra crianças em uma aula de dança temática em Southport na última segunda-feira, quando um jovem de 17 anos foi preso. Rumores falsos de que o jovem era muçulmano e imigrante incitaram a ira entre apoiadores da extrema direita. No Reino Unido, é comum não divulgar os nomes de suspeitos menores de 18 anos. Contudo, o juiz Andrew Menary decidiu revelar a identidade de Axel Rudakubana, nascido no País de Gales e filho de pais ruandeses, para cessar a disseminação de informações falsas. Rudakubana foi acusado de assassinato pelo ataque que matou Alice Dasilva Aguiar, 9, Elsie Dot Stancombe, 7, e Bebe King, 6. Ele também foi acusado de dez tentativas de assassinato, em razão das oito crianças e dois adultos feridos.