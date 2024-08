Polícia britânica enfrenta manifestantes de extrema direita em tentativa de invasão a hotel

Foi o último de uma série de episódios similares que tomaram o Reino Unido após um ataque com faca em uma aula de dança na semana passada no norte da Inglaterra, que deixou três meninas mortas e várias feridas.

Durante o confronto, um incêndio menor foi observado e janelas do hotel foram danificadas. Um helicóptero policial sobrevoava a área, e um policial, ferido, mesmo que usando equipamento de proteção, foi visto sendo socorrido, refletindo o aumento da tensão no local.

A polícia em Rotherham, no norte da Inglaterra, enfrentou neste domingo, 4, dificuldades para controlar um grupo de manifestantes de extrema direita que tentava entrar em um hotel. O local supostamente abriga solicitantes de asilo. Imagens divulgadas pela Sky News exibiam policiais armados com escudos bloqueando projéteis variados, como pedaços de madeira, cadeiras e extintores de incêndio, na tentativa de evitar a invasão ao hotel Holiday Inn Express.

Brendan Cox, cuja esposa parlamentar Jo Cox foi assassinada por um extremista de direita em 2016, disse no X que as cenas em Rotherham "são uma tentativa contínua de assassinar os homens, mulheres e crianças lá dentro, queimando-os vivos", acrescentando que "esses dias permanecerão em torno daqueles que incitaram e justificaram isso pelo resto de suas vidas".

A atmosfera também está particularmente tensa na cidade de Middlesborough, no nordeste, onde manifestantes se libertaram de uma guarda policial. Mais manifestações estão ocorrendo ao redor do Reino Unido, mas principalmente na Inglaterra, com contra-manifestantes também comparecendo a protestos.

No sábado, ativistas de extrema direita e manifestantes antirracismo se confrontaram no Reino Unido, com violência em Belfast, Liverpool e Bristol.