Kamala tem pequena vantagem sobre Trump nas eleições presidenciais dos EUA

A sondagem da CBS indica que 50% dos eleitores escolheriam a atual vice-presidente em 5 de novembro, em comparação com 49% de Trump.

O atual presidente, que desistiu de concorrer à reeleição devido a preocupações com a sua idade e saúde, manteve-se claramente atrás de Trump nas sondagens.

Harris obteve seus melhores resultados entre as mulheres e também entre os eleitores negros, que também indicaram uma maior disposição para comparecer e participar do evento eleitoral do que haviam manifestado na pesquisa anterior, deste mesmo mês.

Na próxima terça-feira, a vice-presidente anunciará seu companheiro na chapa democrata, com quem fará imediatamente um giro por sete estados importantes.