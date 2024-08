Kamala Harris lança campanha para tentar conquistar republicanos descontentes com Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, lança neste domingo a campanha "Republicanos por Harris", visando atrair eleitores republicanos insatisfeitos com a candidatura de Donald Trump. O programa, descrito pela equipe de Harris como uma "campanha dentro de uma campanha", pretende usar republicanos conhecidos para ativar suas redes, com ênfase particular nos eleitores primários que apoiaram a ex-embaixadora da Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley. Os eventos iniciais estão programados para esta semana no Arizona, Carolina do Norte e Pensilvânia. Republicanos que apoiam Harris também aparecerão em comícios com a vice-presidente e seu futuro companheiro de chapa, que será anunciado em breve. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esse esforço vai se concentrar principalmente no contato direto de eleitor republicano para eleitor republicano, partindo do princípio de que um republicano tem mais chances de votar em Harris se for incentivado por outro republicano que tomou esta decisão.

"O extremismo de Trump é tóxico para milhões de republicanos que não acreditam mais que o partido de Donald Trump representa seus valores" e votarão contra ele novamente em novembro, disse Austin Weatherford, diretor nacional de alcance republicano. Ele afirmou ainda que a campanha está "aparecendo e dedicando tempo todos os dias para conquistar o voto dos republicanos que acreditam em colocar o país acima do partido e sabem que todo americano merece um presidente que protegerá suas liberdades e que colocará os melhores interesses do povo americano acima dos seus próprios." Weatherford é um ex-chefe de gabinete do ex-representante Adam Kinzinger, que havia endossado a chapa Biden-Harris antes da performance de Biden no debate contra Trump. Kinzinger está apoiando Harris mais uma vez como parte do lançamento. "Como um conservador orgulhoso, nunca pensei que estaria endossando um democrata para presidente", disse ele em um comunicado. "Mas eu sei que Harris defenderá nossa democracia e garantirá que Donald Trump nunca retorne à Casa Branca."

Kinzinger ganhou destaque nacional como um dos dois republicanos no comitê da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio. O comitê examinou várias ações de Trump antes e durante o ataque, enquanto o Congresso tentava certificar os resultados da eleição de 2020, vencida pelo atual presidente, Joe Biden, contra Trump. Trump não se esforçou para atrair eleitores republicanos moderados e, no sábado, criticou o governador republicano da Geórgia, Brian Kemp, que não apoiou as tentativas de Trump de contestar o resultado da eleição de 2020 no Estado.