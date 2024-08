Israel confirma morte de número 2 do Hamas em Gaza

Chefe militar e apontado como um dos principais autores dos ataques de 7 de outubro em Israel, Mohammed Deif foi morto durante bombardeiro israelense na Faixa de Gaza no dia 13 de julho.O exército de Israel confirmou nesta quinta-feira (01/08) que o número 2 do Hamas em Gaza, Mohammed Deif, foi morto durante um bombardeio israelense na zona humitária de Al-Mawasi, no sul da Faixa de Gaza, no dia 13 de julho deste ano. Mohammed Deif era o alvo principal do ataque israelense que deixou mais de 90 mortos, incluindo civis refugiados, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas. Uma bomba de 900 quilos que explodiu perto da casa onde Deif estava escondido abriu uma cratera gigante. Inicialmente, o Hamas negou que o chefe militar tinha sido morto. Mas, segundo Israel, após avaliações de seus serviços de inteligência, a morte foi confirmada. Até a publicação deste texto, o grupo radicial islâmico não havia comentado. Mohammed Deif: "gato de nove vidas" Ele era considerado o número 2 do grupo islâmico na Faixa de Gaza, atrás apenas de Yahya Sinwar, e um dos principais autores dos ataques de 7 de outubro. Segundo o exército de Israel, "Deif iniciou, planejou e executou o massacre de 7 de outubro", que causou a morte de cerca de 1.200 israelenses e o sequestro de cerca de 250. Desde 2002, Mohammed Deif liderava o braço militar do Hamas, as Brigadas Al-Qassam. Israel o considera responsável por vários ataques suicidas e pela morte de dezenas de soldados e civis israelenses, além de um dos responsáveis pelo extenso sistema de túneis do Hamas em Gaza. Deif era um dos homens mais procurados de Israel desde 1995. Foi preso temporariamente em Israel em 2000, mas conseguiu escapar durante o tumulto da segunda intifada, um levante armado palestino que durou de 2000 a 2005. Desde então, praticamente não havia vestígios dele. Acredita-se que tenha sobrevivido a sete tentativas de assassinato, que o deixaram gravemente ferido e mataram vários membros de sua família. Deif teria perdido um olho, um pé e parte de um braço. Ele nunca aparecia em público e sua única foto conhecida era de 2000. Havia rumores de que Deif passava cada noite em um prédio diferente para se proteger de ataques. Aumento da tensão A confirmação da morte de Mohammed Deif acontece um dia depois do anúncio da morte de outro líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã. "A residência de Ismail Haniyeh, chefe do escritório político da Resistência Islâmica do Hamas, foi atingida em Teerã", afirmou um comunicado do site de notícias Sepah, da Guarda Revolucionária Iraniana, que acrescentou que a morte "está sendo investigada". O Hamas, assim como a televisão estatal iraniana, acusa Israel de perpetrar o ataque, uma vez que o país havia "prometido" matar Haniyeh e outros líderes do Hamas, depois do ataque do grupo radical em 7 de outubro. Israel não confirmou nem negou a autoria do ataque a Haniyeh; o Irã prometeu retaliar. irp/le (ap, afp, ots)