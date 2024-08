Embaixada orienta brasileiros a saírem do Líbano após aumento das tensões no Oriente Médio

A Embaixada do Brasil no Líbano publicou um comunicado com recomendações para que os brasileiros que estejam no país saiam de lá devido à escalada da tensão geopolítica no Oriente Médio. Nos últimos dias, aumentou o temor das consequências de eventuais retaliações aos ataques de Israel que resultaram no assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, e de um comandante do alto escalão do Hezbollah, Fuad Shukr.

Na última terça-feira, 30, Israel promoveu um ataque aéreo em Beirute, capital do Líbano. O alvo da ofensiva foi o comandante do Hezbollah, que acabou assassinado. O líder do Hamas, por sua vez, foi morto em Teerã, capital do Irã, no dia seguinte.

O aumento da tensão no Oriente Médio ocorre no contexto da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que já dura quase dez meses. O Hezbollah é aliado do Hamas e apoiado pelo Irã. Outros países, como os Estados Unidos, também orientaram seus cidadãos a saírem do Líbano.