Embaixada do Brasil no Líbano pede que brasileiros deixem o país

Em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, a Embaixada do Brasil em Beirute orienta brasileiros que vivem no Líbano ou estão de passagem que considerem deixar o país "por meios próprios, até o retorno da normalidade". Em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, a Embaixada do Brasil em Beirute orienta brasileiros que vivem no Líbano ou estão de passagem que considerem deixar o país "por meios próprios, até o retorno da normalidade". Em nota, a embaixada pede ainda que brasileiros que não estejam no Líbano não viagem ao país neste momento. "Aos nacionais que julguem essencial a estadia no Líbano, evitar permanecer no sul do país, em zonas de fronteira ou em outras áreas de reconhecido risco".

No comunicado, a embaixada também recomenda que brasileiros adotem todas as indicações de segurança sugeridas por autoridades libanesas, com atenção às áreas consideradas de risco, e que reforcem medidas de precaução. Outras orientações listadas pela embaixada incluem não fazer parte de aglomerações e protestos; procurar estar informado sobre a situação atual do país e acompanhar os canais de comunicação; verificar se o passaporte possui ao menos seis meses de validade; e certificar-se de que possui documento de nacionalidade brasileiro (como certidão de nascimento) e/ou carteira de identidade válida brasileira ou libanesa. Para manter os dados de cadastramento atualizados junto ao setor consular da embaixada, é preciso preencher o formulário de cadastro consular.

Veja, abaixo, os canais de contato com a embaixada: Página web https://beirute.itamaraty.gov.br/

Facebook Embassy of Brazil in Beirut Twitter

twitter.com/ebeirute Comunidade Whatsapp https://chat.whatsapp.com/J0GirtTkZ4ELaM7gAfb3Lb