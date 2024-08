China divulga plano para estimular o consumo das famílias

O governo também promete garantir que as pequenas e as microempresas elegíveis no setor dos serviços sejam beneficiadas por maior apoio financeiro, em particular por parte dos bancos.

No setor de alimentação, o governo quer a organização de mais festivais com temática culinária e um reforço da promoção dos "petiscos" da gastronomia de rua, muito apreciados pelos chineses.

Também promete incentivar que grandes empresas estrangeiras do setor inaugurem seus primeiros pontos de venda na China.