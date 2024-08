Jimmy Carter quer comemorar seus 100 anos com voto em Kamala Harris

O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, de 99 anos, que recebe cuidados paliativos em sua casa desde fevereiro de 2023, espera viver o suficiente para poder votar em Kamala Harris nas eleições presidenciais de novembro, segundo informações da imprensa.

O Atlanta Journal-Constitution, um jornal do estado da Geórgia, onde Carter nasceu, noticiou neste sábado (3) comentários feitos pelo neto do histórico líder democrata, que celebrará seu 100º aniversário no dia 1º de outubro.

O ex-presidente respondeu nesta semana a uma pergunta feita por seu filho, Chip Carter, sobre se esperava conseguir celebrar seu aniversário, informou o jornal.