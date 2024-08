Imane Khelif, a boxeadora argelina que desafia preconceitos

"Nosso vilarejo ficava a cerca de 10 km do centro da cidade (Tiaret, 280 km a sudoeste de Argel). Eu costumava ir do vilarejo para a cidade. Da cidade para a capital. Da capital para o exterior", ela confessa.

Com cabelos trançados e um físico imponente de 1,79 m de altura, Imane, 25 anos, contou sua história com uma voz suave e muitas vezes sorrindo um mês antes dos Jogos na emissora pública de língua francesa Canal Algérie.

Atleticamente forte, ela jogava futebol com os meninos em seu vilarejo de Biban Mesbah, mas sua capacidade de correr mais rápido do que eles às vezes resultava em brigas nas quais ela respondia com socos, o que a levou ao boxe.

Ele elogiou "sua força de vontade no trabalho e no treinamento", descartando insinuações sobre seu gênero: "Minha filha é uma menina, foi criada como menina, é uma menina forte e corajosa".

"Tudo mudou para melhor, especialmente quando a bandeira do meu país estava hasteada e seu hino foi tocado em muitos países ao redor do mundo", explicou ela.

O COI apoiou sua presença em Paris-2024, bem como a de Lin Yu-tin, de Taiwan, que também tem hiperandrogenismo.

"Todas as competidoras respeitam as regras de elegibilidade para as competições", insistiu o porta-voz do COI, Mark Adams, acrescentando que "está estabelecido que elas são mulheres".

