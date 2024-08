Boxeadora Imane Khelif é 'modelo' de coragem para o povo argelino

Em seu pequeno povoado na Argélia, a boxeadora Imane Khelif é um 'modelo' de coragem para jovens esportistas e "uma heroína" para seu pai, que a defende dos que pedem sua exclusão dos Jogos Olímpicos por suspeitas sobre seu gênero.

Khelif, que neste sábado pode conquistar a primeira medalha da Argélia em Paris, é uma das duas boxeadoras na competição que foram reprovadas em um teste de gênero para a disputa do Mundial feminino de boxe no ano passado.

As imagens da vitória de Khelif sobre a italiana Angela Carini, que desistiu do combate após apenas 46 segundos depois de sofrer vários golpes, provocaram um incêndio nas redes sociais com várias referências do esporte e figuras políticas pedindo sua exclusão dos Jogos, enquanto o COI defende sua presença em Paris.