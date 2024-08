Atentado islamista em praia da Somália deixa mais de 30 mortos

Segundo a polícia, um homem-bomba detonou a carga explosiva que transportava e, em seguida, vários criminosos abriram fogo contra as pessoas que estavam na praia do Lido, muito popular entre empresários e funcionários do governo.

"Os terroristas impiedosos mataram civis de maneira aleatória", afirmou à AFP o policial Mohamed Omar. As forças de segurança mataram cinco membros do grupo islamista, segundo a mesma fonte.

Ele contou que algumas pessoas se jogaram no chão em busca de proteção, enquanto outras tentavam correr. "Vi muitas pessoas no chão, antes de conseguir fugir", disse.

Outras testemunhas confirmaram que várias pessoas estavam na praia no momento do ataque.

O presidente somali, Hasan Sheikh Mohamud, prometeu uma guerra "total" contra os jihadistas.

O Exército uniu suas forças com as milícias dos clãs locais como parte de uma campanha militar apoiada pela UA e por ataques aéreos dos Estados Unidos.

Mas a ofensiva sofreu vários reveses e o Al Shabab anunciou no início do ano que tomou o controle de várias localidades no centro do país.