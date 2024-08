Alemã Isabell Werth conquista sua 13ª medalha olímpica no hipismo

A Alemanha, dez vezes campeã desta prova nas últimas 11 edições dos Jogos Olímpicos, terminou com 235.790 pontos, à frente da Dinamarca (235.669) e da Grã-Bretanha (232.492).

A amazona alemã Isabell Werth, de 55 anos, conquistou neste sábado (3) em Versalhes a 13ª medalha olímpica da sua carreira, ao participar na vitória de seu país na final por equipes do adestramento do hipismo em Paris-2024.

Após grande atuação da campeã dos últimos Jogos, a vitória alemã se consolidou.

Com exceção dos Jogos Olímpicos de Londres-2012, onde ficou em segundo lugar, atrás da Grã-Bretanha, a Alemanha conquistou todos os títulos olímpicos nesta modalidade desde os Jogos de Los Angeles em 1984.

Medalhista olímpica pela primeira vez em Barcelona, em 1992, com ouro no adestramento por equipes e prata no individual, Isabell Werth é a única atleta a ter subido ao pódio em sete Jogos Olímpicos diferentes (Barcelona, Atlanta, Sydney, Pequim, Rio, Tóquio e Paris).