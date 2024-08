Turquia bloqueia acesso ao Instagram

Muitas pessoas relataram na rede social X que não conseguem atualizar o feed no Instagram, um bloqueio que também foi constatado pela AFP.

A Turquia bloqueou nesta sexta-feira (2), sem justificativa, o acesso à rede social Instagram, pouco tempo depois de um funcionário de alto escalão do governo turco ter acusado a plataforma de censura, anunciou a Autoridade de Telecomunicações da Turquia (BTK).

Na quarta-feira, o diretor de comunicação da presidência turca, Fahrettin Altun, afirmou que a plataforma "impedia as pessoas de publicar mensagens de condolências para o mártir [Ismail] Haniyeh", o líder do Hamas morto em um ataque no Irã atribuído a Israel.

"É uma tentativa de censura muito clara e evidente", denunciou Altun na rede social X.

Segundo a imprensa turca, o Instagram tem mais de 50 milhões de usuários no país de 85 milhões de habitantes.