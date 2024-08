Quem substituirá Haniyeh na liderança do Hamas?

- Khalil al Haya -

Khalil al Haya, o subchefe do gabinete político regional do Hamas em Gaza, considerado próximo a Yahya Sinwar, chefe do Hamas em Gaza e acusado por Israel de ser um dos cérebros do ataque de 7 de outubro.

Em 2006, Al Haya liderava o bloco parlamentar do Hamas, vencedor nas eleições legislativas que logo provocaram enfrentamentos armados com o movimento Fatah do presidente palestino Mahmoud Abbas.