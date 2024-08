Quase cem suspeitos do Estado Islâmico são presos na Turquia

Turquia anunciou, nesta sexta-feira (2), a prisão de "99 suspeitos" do grupo Estado Islâmico (EI) em 26 províncias do país, segundo o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

As detenções foram realizadas em todo o país, incluindo em Ancara, a capital, no oeste (Izmir), no centro (Kayaseri e Konya), no sul (Gaziantep, Adana, Hatay e Kahramanmaras) e no leste (Elazig e Bingöl), disse Yerlikaya.

Turquia anuncia regularmente a prisão de suspeitos supostamente ligado ao EI. Na última operação desse tipo, em março, 147 pessoas foram detidas.

Nesse momento, o Ministério do Interior turco contabiliza "2.919 pessoas presas", suspeitas de terem vínculos com o grupo extremista.