Prisioneiros libertados pela Rússia retornam aos EUA após acordo e são recebidos por Biden

Biden, em um comunicado, classificou o acordo como uma "façanha diplomática" e expressou alívio pelo término do sofrimento dos envolvidos.

A Turquia foi a principal mediadora da negociação. No total, 26 pessoas de sete países (EUA, Rússia, Alemanha, Polônia, Eslovênia, Noruega e Belarus) foram libertados.

Também foi solto Vladimir Kara-Murza, um crítico do Kremlin radicado nos Estados Unidos, que retornou ao país separadamente.

O Kremlin indicou que Putin perdoou os prisioneiros como parte do acordo.

A troca foi facilitada pela intervenção da Turquia, com Biden agradecendo ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por garantir que o processo ocorresse sem problemas.

O governo alemão reconheceu que a decisão de libertar Krasikov foi difícil, mas necessária para o sucesso do acordo.

Evan Gershkovich foi libertado pela Rússia após passar 16 meses preso no país sob acusação de espionagem. Em julho, foi condenado a 16 anos de cárcere pelo crime - ele nega as imputações. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS