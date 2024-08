Oposição venezuelana denuncia 'prisão arbitrária' de dirigente em Caracas

A autoridade eleitoral venezuelana confirmou nesta sexta, em um segundo boletim, a vitória de Maduro com 52% dos votos, contra 43% do opositor Edmundo González Urrutia, representante da líder opositora inabilitada María Corina Machado.

A prisão ocorre em meio à tensão pelas denúncias de fraude da oposição envolvendo a reeleição do presidente Nicolás Maduro e pelos protestos que já deixaram pelo menos 11 mortos, segundo organizações de direitos humanos, e mais de mil detidos.

"A detenção arbitrária de Roland se soma à perseguição e ao assédio" contra "líderes nacionais e regionais de nosso partido e de outras forças democráticas do país", enfatizou o VP. "Exigimos que sejam libertados imediatamente", destacou.

Coordenador operacional nacional do VP, Carreño ficou preso de outubro de 2020 a outubro de 2023 por conspiração, tráfico ilícito e terrorismo, acusações que a defesa sempre negou, classificando o caso como "armação".

Freddy Superlano, outro importante líder deste partido, foi preso na última terça-feira. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, afirmou na quinta-feira que Superlano estava "colaborando" com as investigações do complô denunciado pelo chavismo.

O caso de Roland Carreño foi questionado anteriormente por uma missão de especialistas da ONU, que denunciou crimes contra a humanidade na Venezuela durante a repressão aos protestos.

Carreño havia sido libertado durante as negociações entre Venezuela e Estados Unidos antes das eleições de domingo.