Léon Marchand se consagra em Paris-2024 com seu quarto ouro

Os mais de 13 mil torcedores presentes no pavilhão de La Défense foram ao delírio quando seu herói tocou a parede em primeiro lugar com o tempo de 1m54s06.

Como cereja do bolo de uma semana triunfante diante de seu público, Marchand quebrou o recorde olímpico de Michael Phelps (1m54s23) e ficou apenas seis centésimos atrás do recorde mundial de Ryan Lochte.

O 'Rei Léon' dos Jogos encerrou sua participação individual com um total de quatro ouros, número que apenas os americanos Phelps, Mark Spitz e a alemã Kristin Otto conseguiram em Jogos Olímpicos.

O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, foi ao local e comemorou com os punhos erguidos a consagração de um atleta francês como ícone de Paris-2024.

"Acho que não aconteceu nada de errado esta semana. Foi simplesmente perfeito", resumiu o nadador de Toulouse com um sorriso.

Ao título dos 400m medley, Marchand conseguiu somar na quarta-feira a façanha de conquistar na mesma noite as medalhas de ouro nos 200m borboleta e nos 200m peito, feito que nem o próprio Phelps tentou.

"Isto não acabou para mim, é apenas o começo", alertou Marchand em declarações à imprensa. "Minha próxima meta é Los Angeles-2028, com certeza".

Com a natação aguardando a chegada de um novo Phelps desde sua aposentadoria em 2016, o americano Caeleb Dressel foi o grande nome de Tóquio-2020 com cinco ouros, mas dois deles foram em provas de revezamento.

- Duas corridas de revezamento -

Sem mostrar sinais de cansaço após uma semana exaustiva, Marchand foi mais uma vez empurrado nesta sexta-feira por sua vibrante torcida, que aplaudiu cada um de seus movimentos rumo a mais um triunfo.

Após a sessão de três finais, os torcedores ainda agitavam as bandeiras francesas quando Marchand, de 22 anos, subiu ao pódio e cantou 'A Marselhesa' junto com todo o público no pavilhão.