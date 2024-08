Kamala arrecadou US$ 310 mi em julho; Trump recebeu doações de US$ 138 mi

A campanha à eleição da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, disse nesta sexta, 2, que arrecadou US$ 310 milhões no mês passado, uma quantia recorde, o que indica que doadores que antes pareciam assustados com as perspectivas para a eleição de novembro com o presidente Joe Biden agora estão mais confiantes.

A arrecadação de Harris, do Comitê Nacional Democrata e de entidades afiliadas superou em muito o ex-presidente republicano Donald Trump, cuja campanha e comitês diversos disseram ter arrecadado US$ 138,7 milhões em julho.