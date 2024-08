Hugo Calderano perde para sueco e vai disputar o bronze no tênis de mesa em Paris

O brasileiro Hugo Calderano foi derrotado pelo sueco Truls Moregardh nesta sexta-feira (2), na semifinal do torneio olímpico do tênis de mesa, e vai disputar a medalha de bronze nos Jogos de Paris.

O jogo continuou equilibrado, mas com o brasileiro quase sempre atrás no placar. No final, o sueco levou a melhor e selou a vitória no sexto set.

Apesar da derrota, Hugo Calderano continua na briga por uma medalha e vai disputar o bronze com o francês Felix Lebrun, derrotado na outra semifinal pelo chinês Fan Zhendong.

Caso vença, Hugo fará história se tornar o primeiro não-europeu ou asiático a subir no pódio no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos.