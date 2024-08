Beatriz Souza vai à final no judô em Paris; Calderano perde para sueco e disputará bronze no tênis de mesa

A judoca brasileira Beatriz Souza se classificou para a final na categoria acima de 78 quilos e vai lutar pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira (2), enquanto Hugo Calderano foi derrotado pelo sueco Truls Moregardh na semifinal do torneio olímpico do tênis de mesa e vai disputar a medalha de bronze. Beatriz, de 26 anos, derrotou na semifinal a francesa Romane Dicko, medalha de bronze nos Jogos de Tóquio em 2021 e sua algoz na final do Mundial da categoria disputado em 2022 em Tashkent (Uzbequistão). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A adversária da brasileira na disputa pelo ouro será a israelense Raz Hershko, que na outra semifinal bateu a turca Kayra Ozdemir.

Na primeira luta, Beatriz conseguiu um ippon rápido no duelo de oitavas de final contra a nicaraguense Izayana Marenco, antes de superar nas quartas a sul-coreana Hayun Kim com um waza-ari no golden score. No masculino, Rafael Silva, o 'Baby', foi eliminado na estreia da categoria acima de 100 quilos, ao ser derrotado por ippon pelo judoca do Azerbaijão Ushangi Kokauri. 'Baby', medalhista de bronze nos Jogos de Londres-2012 e Rio-2016, voltará ao tatame em Paris na competição por equipes, que acontece neste sábado (3).

Já no tênis de mesa, Moregardh fechou o jogo em 4 sets a 2, com parciais de 12-10, 16-14, 7-11, 11-7, 10-12 e 11-8. No primeiro set, Hugo chegou a abrir 10 a 4 e teve seis oportunidades de fechar, mas sofreu oito pontos seguidos, deixando a parcial escapar. O jogo continuou equilibrado, mas com o brasileiro quase sempre atrás no placar. No final, o sueco levou a melhor e selou a vitória no sexto set. Apesar da derrota, Hugo Calderano continua na briga por uma medalha e vai disputar o bronze com o francês Felix Lebrun, derrotado na outra semifinal pelo chinês Fan Zhendong. Caso vença, Hugo fará história se tornar o primeiro não-europeu ou asiático a subir no pódio no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos. - Vitórias no vôlei e basquete -

No basquete masculino, o Brasil venceu Japão e mantém chances de classificação na modalidade. Com uma atuação de gala do ala/pivô Bruno Caboclo (33 pontos e 17 rebotes), o Brasil conquistou sua primeira vitória no basquete masculino dos Jogos de Paris nesta sexta-feira (2), ao bater o Japão por 102 a 84, e manteve as chances de classificação para as quartas de final do torneio olímpico. Com o resultado, a seleção brasileira fica atrás das já classificadas Alemanha e França no Grupo B, e aguarda combinação de resultados de outras chaves para saber se passa de fase como um dos melhores terceiros colocados. O Japão está eliminado.