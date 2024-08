Putin recebe russos libertados em troca de prisioneiros

O presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu e felicitou nesta quinta-feira os oito cidadãos russos libertados em uma troca de prisioneiros com países ocidentais, segundo imagens da TV estatal.

“Quero felicitá-los por seu retorno à pátria”, disse Putin no aeroporto moscovita de Vnukovo, agradecendo em particular àqueles que serviram no Exército russo, por sua “lealdade ao juramento, ao dever e à pátria”.

