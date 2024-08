Número 1 do mundo e favorita, Swiatek cai na semifinal do tênis dos Jogos de Paris

Com a derrota, Swiatek terá que disputar a medalha de bronze com a perdedora da outra semifinal, entre a eslovaca Anna Schmiedlova e a croata Donna Vekic, que entram em quadra ainda nesta quinta-feira, a partir das 15h20 (horário de Brasília).

Zheng fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e 50 minutos na quadra Philippe Chatrier de Roland Garros.

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo e favorita ao título, ficou fora da disputa pelo ouro do torneio olímpico dos Jogos de Paris ao ser surpreendida na semifinal pela chinesa Quinwen Zheng nesta quinta-feira (1º).

Tudo levava a crer que o ouro ficaria com Swiatek, tetracampeã de Roland Garros, porém Zheng tinha outros planos e mostrou isso logo no início da partida, ao impor um grande ritmo e forçar a polonesa com bolas que caíam muito perto das linhas.

A primeira parcial durou 51 minutos e os 16 erros não forçados de Swiatek contra sete da chinesa foram cruciais para o resultado.

No segundo set, a número 1 do mundo acelerou e chegou a abrir 4-0, mas Zheng reagiu a tempo e chegou ao empate em 5-5. Na sequência, conseguiu mais uma quebra para depois selar a vitória confirmando seu saque.