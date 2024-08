Nicarágua e China inauguram rota marítima comercial direta

O governo da Nicarágua inaugurou, nesta quinta-feira (1º), uma rota comercial direta com a China para expandir o intercâmbio econômico entre os dois países, conforme relatado por um veículo de mídia alinhado ao governo.

O anúncio foi feito no porto de Corinto, no Pacífico, cerca de 150 km a noroeste de Manágua, onde chegou na quarta-feira o navio mercante Sunny Fortune, de bandeira panamenha, o primeiro de três embarcações mensais previstas em um acordo de intercâmbio comercial com a China.

O assessor presidencial responsável pelas relações entre Nicarágua e China, Laureano Ortega, filho do presidente Daniel Ortega e da vice-presidente Rosario Murillo, liderou o evento junto com funcionários chineses e nicaraguenses e afirmou que este "é um evento transcendental" para o país da América Central.