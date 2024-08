Medina vence Chianca e vai às semifinais do surfe masculino de Paris-2024

O tricampeão da WSL começou a bateria melhor que o adversário ao encaixar duas ondas com notas 6.67 e 8.10, ficando em vantagem até o fim da prova.

Num duelo brasileiro das quartas de final do surfe masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta quinta-feira (1º), Gabriel Medina venceu João Chianca em Teahupo'o, na Polinésia Francesa e avançou às semifinais.

Chumbinho tentou reagir mas as ondas não colaboraram.

Na próxima fase, Gabriel Medina vai enfrentar o australiano Jack Robinson, que eliminou o compatriota Ethan Ewing no último duelo de quartas de final do dia no surfe masculino.

As semifinais estão marcadas para sábado (3).