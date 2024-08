Maduro diz estar preparando prisões de segurança máxima para manifestantes na Venezuela

Tocorón, por exemplo, era centro operacional da temida quadrilha Trem de Aragua.

Mais de mil pessoas foram detidas desde que eclodiram os protestos contra a reeleição de Maduro, que a oposição considerou fraudulenta.

"Temos mais de 1.200 capturados e estamos procurando mais 1.000 e vamos pegar todinhos porque eles foram treinados nos Estados Unidos, no Texas; na Colômbia, no Peru e no Chile", disse o presidente, sob forte pressão internacional por mais transparência no escrutínio.