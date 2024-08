Debate sobre hiperandrogenismo vem à tona no ringue de Paris-2024

A argelina entrou pela primeira vez no ringue em Paris nesta quinta-feira e viu sua adversária, a italiana Angela Carini, jogar a toalha após apenas 46 segundos de combate.

Khelif é uma das duas boxeadoras presentes na capital francesa que foram reprovadas no teste de elegibilidade de gênero em 2023 devido aos altos níveis de testosterona.

Depois de receber uma forte pancada no rosto, Carini foi em direção ao canto do ringue para se retirar. Numa cena dramática, o juiz declarou Khelif a vencedora da luta dos meio-médios das oitavas de final (entre 63,5 e 66,6 kg), enquanto Carini caiu de joelhos aos prantos.

"Não conseguia continuar. Meu nariz doía muito e falei: 'Parem'. Era melhor não continuar", declarou a italiana. "Sempre lutei contra homens, treino com meu irmão, mas hoje senti muita dor".

"Não sou ninguém para julgar ou tomar uma decisão. Se esta mulher está aqui, por algo será", disse Carini em outra declaração à agência Ansa.

Presente em Paris, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, saiu em defesa da compatriota, afirmando que o combate "não foi em igualdade de condições".

"Não concordo com o COI", declarou Meloni durante um encontro com atletas italianos. "As atletas femininas que possuam características genéticas masculinas não devem ser admitidas em competições femininas".

O presidente argentino, Javier Milei, se juntou aos comentários. "Se ela continuasse, a mataria", disse ele na rede social X.

Khelif, que recebeu forte apoio das autoridades de seu país, comemorou a "rápida vitória" e disse que continua "focada no objetivo de uma medalha olímpica".