Biden chama troca de prisioneiros com a Rússia de 'façanha da diplomacia'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou a troca de prisioneiros com a Rússia, que permitiu o retorno do jornalista americano Evan Gershkovich e do ex-fuzileiro naval americano Paul Whelan nesta quinta-feira (1º), como uma "façanha da diplomacia" que pôs fim à "agonia" dos detidos.

"O acordo que garantiu a sua liberdade foi uma façanha da diplomacia", disse Biden, confirmando que três cidadãos americanos e um residente permanente estavam entre as 16 pessoas libertadas pela Rússia, incluindo também cinco alemães e sete russos.

"Algumas destas mulheres e homens foram detidos injustamente durante anos. Todos suportaram sofrimento e incerteza inimagináveis. Hoje, a sua agonia acabou", disse em comunicado.