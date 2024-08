Após vitória de Maduro, María Corina diz que está escondida e 'temendo pela vida'

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, disse em um artigo publicado no Wall Street Journal nesta quarta-feira, 1º, que está escondida "temendo" pela sua vida. Após as contestações levantadas pela oposição sobre sua vitória, Nicolás Maduro declarou que Corina Machado e Edmundo González Urrutia, o candidato opositor que concorreu contra o ditador, "têm que estar atrás das grades" e que a Justiça "vai chegar".

"Escrevo isso escondida, temendo pela minha vida, pela minha liberdade e pela dos meus compatriotas da ditadura liderada por Nicolás Maduro", disse Corina Machado ao iniciar o texto de opinião no qual reforça o argumento da oposição que Maduro não venceu a eleição presidencial venezuelana no último domingo, 28.

A líder opositora afirma que atas eleitorais obtidas de mais de 80% das seções eleitorais do país, que comprovam a vitória de González com 67% dos votos contra 30% de Maduro. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamou a reeleição de Maduro com 51,2% dos votos, em comparação com 44% de González.