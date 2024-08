Andy Murray é eliminado nas duplas em Paris-2024 e encerra carreira

Depois de superar por pouco a fase anterior, após salvar dois match points, a dupla britânica Murray-Evans desta vez foi derrotada em dois sets (6-2, 6-4), na quadra Suzanne-Lenglen, por Fritz e Paul, cabeças de chave número 3 no torneio de duplas.

Aos 37 anos, o ex-número um do mundo conquistou duas medalhas de ouro olímpicas em simples ao longo da carreira, em 2012 e 2016, e três títulos de Grand Slam (US Open em 2012 e Wimbledon em 2013 e 2016).

O britânico Andy Murray, que havia anunciado que encerraria a carreira ao final do torneio olímpico de duplas em Paris-2024, foi eliminado nesta quinta-feira (1º) nas quartas de final jogando ao lado de seu compatriota Dan Evans, pelos americanos Taylor Fritz e Tommy Paul.

Murray havia anunciado em sua conta no X, poucos dias antes do início das Olimpíadas, que jogaria seu "último torneio" em Paris.

O veterano escocês, que joga desde 2019 com uma prótese metálica no quadril, disputou seu último torneio de Wimbledon no início de julho, também apenas em duplas, ao lado de seu irmão Jamie.

Operado em um cisto na coluna vertebral em junho, o três vezes campeão do Grand Slam teve que desistir de disputar o torneio de simples em Paris-2024.