Alcaraz avança à semifinal do tênis em Paris; Zverev é eliminado

Um dia depois da eliminação nas duplas com Rafael Nadal, o espanhol Carlos Alcaraz se classificou para a semifinal da chave de simples do torneio olímpico de tênis dos Jogos de Paris ao vencer o americano Tommy Paul nesta quinta-feira (1º).

No segundo set o panorama foi bem diferente, com o americano abrindo 3-0 depois de quebrar o saque de Alcaraz no segundo game, mas o atual campeão de Roland Garros e Wimbledon reagiu e levou a decisão para o tie break, no qual se impôs para selar a vitória.

Para conhecer seu adversário na semifinal, Alcaraz agora aguarda o resultado do duelo entre o norueguês Casper Ruud e o canadense Felix Auger-Aliassime, que entram em quadra ainda nesta quinta-feira.

Do outro lado da chave, o alemão Alexander Zverev, ouro nos Jogos de Tóquio em 2021, ficou fora da disputa de medalhas ao ser eliminado nas quartas de final pelo italiano Lorenzo Musetti.