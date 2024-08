Aiatolá Khamenei reza sobre o caixão de líder do Hamas morto em Teerã

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e representantes de milícias palestinas apoiadas pelo regime iraniano fizeram uma oração sobre os caixões do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, e do guarda-costas dele, nesta quinta-feira, 1, em Teerã. Ambos foram mortos na véspera em um bombardeio realizado pelas forças de Israel na capital iraniana. O episódio ampliou o risco de escalada da guerra no Oriente Médio.

Khamenei permaneceu ao lado do presidente do país, Masoud Pezeshkian, durante o velório de Haniyeh na Universidade de Teerã. Imagens da televisão estatal mostraram imagens dos corpos sendo levados para a Praça Azadi em uma caminhão, em meio a homenagens da população local.

Após o funeral na capital do Irã, o corpo de Haniyeh será transportado para o Catar na sexta-feira, 2, onde será enterrado. O líder do Hamas vivia exilado no país árabe. Haniyeh viajou a Teerã para comparecer à posse de Pezeshkian na presidência do Irã, na terça-feira, 30. Na madrugada do dia seguinte, Haniyeh foi morto no bombardeio à casa em que costumava se hospedar.