Wall Street fecha em alta, esperançosa em corte dos juros em setembro nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (31), liderada pelo setor tecnológico, animada com as palavras do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de um possível corte dos juros em setembro, se a inflação mantiver sua trajetória de queda. No sino de fechamento, o principal índice de Wall Street, o industrial Dow Jones, registrou alta de 0,24%, a 40.842,79 pontos; enquanto o Nasdaq, predominantemente tecnológico, subiu 2,64%, situando-se em 17.599,40, e o S&P 500 - principal referência dos acionistas - avançou 1,58%, fechando a 5.522,30 unidades. "O Fed cumpriu com o que os mercados esperavam em termos de abrir a porta para um corte dos juros em setembro, mas sem se comprometer demais", disse Karl Haeling, da empresa financeira LBBW.

Os principais índices americanos passaram quase todo o dia operando no azul, alcançando picos durante a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, antes de baixar um pouco. Depois de dois dias de deliberações, as autoridades do Fed votaram por unanimidade em manter as taxas de juros na faixa de 5,25% a 5,50%, seu nível mais alto em 23 anos. Mas Powell declarou à imprensa que o primeiro corte dos juros poderia ocorrer "já" na próxima reunião do comitê de política monetária do Fed, em setembro.