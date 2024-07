Lula minimiza e diz não ver 'nada de grave' e 'anormal' na eleição

A ditadura chavista controla os órgãos eleitorais e também a Justiça e a Suprema Corte, com juízes apontados pelo regime e decisões que nunca contrariam o chavismo. "Não tem nada de grave, nada assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a terceira guerra mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição. Uma pessoa disse que teve 51%. Uma pessoa disse que teve quarenta e pouco por cento. Um concorda, outro não", disse Lula. "Como resolve essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre oposição e situação, a oposição entra com recurso e vai esperar na Justiça andar o processo. E aí vai ter uma decisão, que a gente tem de acatar. Estou convencido de que é um processo normal, tranquilo."

A entrevista foi gravada pela manhã. Horas depois, o petista conversou por telefone com o presidente dos EUA, Joe Biden, sobre a crise na Venezuela. De acordo com o Planalto, Lula destacou o envio à Venezuela do assessor especial Celso Amorim. Disse que o Brasil acompanha a situação e trabalha pela "normalização" no país vizinho. Na conversa, que durou cerca de 30 minutos, ele disse ainda que é fundamental a divulgação das atas. Biden concordou.

"O presidente Biden agradeceu o presidente Lula por sua liderança na Venezuela. Os dois líderes concordaram com a necessidade da divulgação imediata de dados completos, transparentes e detalhados sobre a votação nas seções eleitorais pelas autoridades eleitorais venezuelanas", afirmou a Casa Branca, em comunicado.

"Os dois líderes compartilharam a perspectiva de que o resultado da eleição venezuelana representa um momento crítico para a democracia na região e se comprometeram em permanecer em estreita coordenação sobre a questão."

O governo americano tem expressado preocupação com a situação na Venezuela e condenou ontem a repressão aos protestos da oposição. "Qualquer repressão política ou violência contra manifestantes ou opositores é obviamente inaceitável", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

No Brasil, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou a condução da eleição. Segundo ele, o governo Maduro "se afasta da democracia" e "não demonstra com clareza" os valores da lisura e transparência do processo eleitoral.

